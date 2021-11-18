"سيشن ملابس داخلية".. كيف خدع صاحب مصنع "موديل" ألمانية لاغتصابها بأكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهوة جنسية ورغبة دنيئة سيطرتا على صاحب مصنع ملابس جاهزة. نصب فخًا لفتاة ألمانية تعمل كـ"موديل".

استدرجها إلى براثنه ظنًا أنها ستكون لقمة مستساغة لكن الفتاة الأجنبية لقنته درسًا لن ينساه طيلة حياته.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من مأمور قسم أول أكتوبر بحضور فتاة تحمل الجنسية الألمانية "21 سنة" تتهم صاحب مصنع ملابس بالتحرش بها والشروع في الاعتداء الجنسي عليها داخل مسكنه.

شكل العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم وبمشاركة قطاع المساعدات الفنية.

تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، توصلت إلى أن المشكو في حقه "38 سنة: تعرف على الفتاة عبر الشبكة العنكبوتية "الانترنت". أقنعها بتنفيذ جلسة تصوير "سيشن" كدعاية لملابس داخلية، واتفق معها على التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي.

في الموعد المحدد، توجه صاحب المصنع إلى محل إقامتها بفندق بالهرم واصطحبها بسيارته إلى شقته بكمبوند "دريم لاند". حاول الاعتداء عليها جنسيا لكنه فشل.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد الصعيدي والنقيب مصطفى جمال معاوني مباحث قسم أول أكتوبر من ضبط المتهم واقتياده للقسم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.