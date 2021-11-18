تأييد إدراج عبد المنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن المتهمين في القضية رقم 1781 لسنة 2019، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين أمام دائرة الخميس (ب).

شملت قائمة المتهمين في القضية: عبد المنعم أبو الفتوح، محمد الباقر، علاء عبد الفتاح، الحسن خيرت الشاطر، أحمد أبو بركة، محمد الباقر، محمد القصاص، أحمد عبد الهادى، محمود فتحى، أسامة سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبد الفضيل مبروك، محمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد.

كما ضمت أسماء: محمد شحاته، أحمد سامي، مصطفى حجازي، محمد عمرو، عبد الرازق المليجي، محمد مبروك، أيمن رشاد، حسن البرنس، محمد أبو السعود، عبده حسونة، أحمد نصر، ومصطفى أشرف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، قررت في 23 نوفمبر 2020 إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح و28 متهمًا آخرين في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بقوائم الإرهابيين، وذلك بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم 1، و2 لسنة 2020.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح في فبراير 2018 بتهم تولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

وأسندت النيابة له أنها دعا لشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.