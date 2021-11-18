"البضاعة في المخزن السري".. ضبط تشكيل عصابي بـ 150 "طربة حشيش" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيلاً عصابياً مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة قنا) بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة القسم حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام "بمخزن سري بالسيارة"- مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1,500,000) جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.