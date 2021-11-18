بحضور قيادات شعبية.. الداخلية تنهي نزاع بين عائلتين بالصلح في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة طامية وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعا بالصلح النهائي وتعهد كلً منهما بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في إنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح بين العائلات.