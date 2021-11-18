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ضبط مالك مطحن بحوزته 250 طن أقماح مجهولة المصدر في المنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ألقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مطحن بحوزته كمية كبيرة من الأقماح مجهولة المصدر في المنوفية.

وضبطبت الإدارة المتهم "مالك مطحن لطحن الغلال بمحافظة المنوفية"، بحوزته (200 طن أقماح مستوردة) مستلزمات إنتاج ذات منشأ أجنبي بدون إفراج جمركي أو مستندات مجهولة المصدر – (50 طن دقيق فاخر منتج نهائي) مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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