رئيس رياضة النواب: نبذ التعصب الكروي على رأس أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على إعلاء قيمة التشجيع المثالي ونبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم، عقب تكريمه على دوره في لجنة الشباب لنبذ التعصب في أوسكار المساء 2021 الذي عقد تحت لا للتعصب وانطلق لأول مرة عام 1960 كأقدم أوسكار رياضي في تاريخ الصحافة المصرية.

وأوضح حسين، أن اللجنة وضعت خلال السنوات الماضية عودة الجماهير على رأس آجندتها خاصة وأن وجود الجماهير في الملاعب لا غنى عنه وهو ما تكلل بالنجاح مؤخرا من خلال القرار الذي أصدرته رابطة الدوري المصري.

وأكد حرص اللجنة على إزالة العوائق التي تقف أمام تطوير علاقات أعضاء المنظومة، مطالبا الجميع بالابتعاد عن التعصب الرياضي وتركيز الجماهير في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى.