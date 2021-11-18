سد النهضة.. المجلس العربي للمياه يؤكد دعم مصر والسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الخميس، في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثالثة عشر، بمشاركة وزراء المياه بدول (السعودية - اليمن - العراق - فلسطين - لبنان - قطر) وعدد من رؤساء وفود الدول العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس، إقرار البنود الخاصة بملف المياه على مستوى الدول العربية، حيث تم مناقشة أعمال تحديث "استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠"، كما تم دعوة الدول العربية للعمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي لعرضه في "المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (COP27) والذي تستضيفه مصر في عام ٢٠٢٢، مع تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، بالإضافة لحث الدول العربية على المشاركة الفعالة والتحضير الجيد للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده بالسنغال فى العام القادم ، مع إقتراح عمل جناح مشترك للدول العربية فى المعرض المقام على هامش المنتدى لعرض الخبرات والتجارب العربية فى مجال المياه ، كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين دولتى فلسطين والعراق لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

وقال البيان، إنه تم الاتفاق على قيام مصر بعرض تجربتها الرائدة حول "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية" وإنشاء وحدة إنذار مبكر أثناء انعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس في العام القادم، وعرض تجربتها حول أهم المشروعات الخاصة بالتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية على الدورة الخامسة عشر للمجلس في العام بعد القادم.

وأكد أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، على ضرورة عدم تعدي المشاريع المائية المستحدثة بدول الجوار على الحق العربي في المياه، موجهًا التهنئة لمصر على استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية تأخذ في الاعتبار محاور الأمن المائي والغذائي في الدول العربية.

وأشار وليد فياض، وزير المياه والطاقة اللبناني والرئيس الحالي للدورة الثالثة عشر للمجلس، على دعم بلاده الكامل لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبى، والتي تعد مثالًا لما تعانيه الدول العربية وخاصة دول المصب من تحديات تعوق التنمية المستدامة، معربًا عن تمنياته بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه عُقدت في الفترة من (١٤-١٨) نوفمبر الجارى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس لمدة ثلاثة أيام (١٤-١٦ نوفمبر الجارى)، وتم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها متابعة تنفيذ "الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة"، ومناقشة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص المياه، بالإضافة للإعداد للمشاركة العربية في المنتدى العالمي التاسع للمياه، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والإطار الإداري للمجلس التنفيذي و آلية تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.​