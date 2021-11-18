شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن بدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة الأحد لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان بدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، الذى يستمر 5 أيام من الأحد 21 وحتى الخميس 25 نوفمبر الجارى، من الساعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر المديرية، شارع أسيوط - سوهاج، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأحد والاثنين 28 و 29 نوفمبر الجارى.

وأوضح الوزير، فى بيان، أنه سيتم التدريب علي ثلاثة أقسام هى: المطبخ، والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف، مشيرا إلى أن الجانب العملى يمثل 80% والنظرى الذى يمثل 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP .

من جانبه، قال الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية: إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشيرا إلي أنه يشترط في المتقدم: الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي : صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وبرنت تأميني "بعد اجتياز المقابلة الشخصية"، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له ، وسيرة ذاتية للمتقدم.