شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مترو الأنفاق يتفقد أكشاك تلقى لقاحات كورونا داخل محطة أنور السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق محطة مترو أنور السادات بالخط الأول و الثاني والمتواجد بها أكشاك وزارة الصحة والسكان ، برصيف إتجاه المرج ورصيف إتجاه حلوان لتسجيل وتلقى المواطنين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا .

وأكدت شركة أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة النقل متمثلة فى شركة مترو الانفاق لعمل أكشاك لتلقى لقاحات فيروس كورونا للمواطنين داخل محطات المترو الرئيسية التبادلية والمحطات الأكثر كثافة بالخط الأول و الخط الثاني ، حيث يتم تشغيل الاكشاك بصفة يومية من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء يوميا.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تشغيل محطة الشهداء يوم السبت بنفس المواعيد . وسيتم تركيب عدد أخر من الأكشاك بمحطة العتبة و المحطات الأكثر كثافة بالركاب بالخطوط الثلاثة .

وشارك بالجولة التفقدية المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة و أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة.

وناشد " متحدث المترو أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة وذلك لتقديم كافة الشكاوى ح والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .