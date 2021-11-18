شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها تستعدة لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال أيام، حيث يأتي ذلك بالإضافة إلى إطلاق جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، حيث تقرر أن تكون خلال أول 24 ساعة من عمر الطفل "تطعيم الأطفال الكبدى الفيروسى B، وكبدى رضع، وتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية، والتطعيم ضد الدرن BCG.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أنه عند بلوغ الطفل عمر شهرين تتمثل الجرعات اللازمة فى تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسى ضد الدفتيريا والسعال الديكى والتيتانوس، وتطعيم الإلتهاب الكبدى الفيروسى B والأنفلونزا البكتيرية، ثم تطعيم ضد شلل الأطفال في الشهر الرابع، والسادس، والتاسع، والتطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عند بلوغ 12 شهراً، والتطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا، عند بلوغ 18 شهراً.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن فيروس شلل الأطفال ينتقل عن طريق الانتشار من الشخص لأخر بصورة رئيسية عن طريق البراز وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة مثل المياة الملوثة أو الطعام .

وتدعم منظمة الصحة العالمية مصر لتوفير أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال، فى إطار الحرص على الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.