شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة أحد ملامح الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المحافظات العمل على تنفيذ مشروعات البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، ومن بين المشروعات التى تعمل عليها مبانى المجمعات الحكومية أو "مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة"، والتى تعد أحد أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة.

مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز، ومن المخطط إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة".

وزارة التنمية المحلية، أكدت أن هذه المجمعات الحكومية التي يجري إنشاؤها في إطار مبادرة "حياة كريمة " تعد أحد ملامح الجمهورية الجديدة التى تتشكل منذ عام 2014 بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق رؤية واضحة للقيادة السياسية والحكومة.

وكشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، أن عددا كبيرا من هذه المجمعات انتهت فيها أعمال الهياكل الخرسانية ودخلت مرحلة التشطيبات النهائية، وجاري الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتجهيز لتنفيذ 32 مجمع خدمات بعد الانتهاء من توفير الأراضي المطلوبة لهذه المجمعات.