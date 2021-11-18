شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بأحياء شرق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة بأحياء شرق القاهره بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لمتابعة حالة النظافة والحدائق والإشغالات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح عدد من الطرق والمحاور المرورية التى تم تنفيذها بالعاصمة مؤخرا، ومن بينها عدة محاور بالمنطقة الشرقية، التى تربط محافظة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عالجت أزمة المرور بالعاصمة.

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.