شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تجليسه التاسع.. تعرف على شخصيات مؤثرة فى حياة البابا تواضروس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التاسع ليكون البطريرك 118 للكرازة المرقسية، بعد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة، حيث وقع الاختيار عليه بعد قيام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الإسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، وكان يبلغ حينها من العمر 60 عاماً.

وذكر بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال حوار خاص مع الإعلامى أحمد الطاهرى، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك الكثير من الشخصيات التى أثرت فى حياته، ولكن أكثر من أثر فيه مدرسته "أبلة أنجيل" التى توفيت منذ عامين، قائلا: "كانت تودنى وتحتضننى حتى قبل وفاتها، كأنى ما زلت تلميذها، وتأثرت بكاهن كنيستى "أبونا ميخائيل"، فضلًا عن تأثري برئيس ديري، وبعض أصدقائى وأسقف ومطران بلدي "دمنهور".

وتابع : تأثرت بالكثير لكن هناك شخصيتين هما من أثرا بي أكثر من غيرهما، أولهما "البابا كيرلس السادس" رغم أني لم أره، لكني تأثرت بأعماله، فلم يكن معلما، ولم يقل عظة أو خطاب، ولكن سلوكياته واهتمامه وسيرته جعلتنا نعترف في الكنيسة بسيرته وأنه "قديسا"، وثانيهما "البابا شنودة الثالث" فكان بطريرك في أول عام دخلت فيه الجامعة، فكان شاعراً، وله خدمة واسعة، فعاش نصف قرن في القاهرة".