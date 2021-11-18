شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يشدد على سلامة وفاعلية لقاحات كورونا وأهمية تلقى التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية والوقائية، فى مؤتمر للأمراض الصدرية، أقيم بالقاهرة، للتأكيد على فاعلية اللقاحات بصورة عامة، ودورها الآمن فى حماية مئات الآلاف من فيروس كورونا.

واستعرض المؤتمر تركيبة الفيروس وسلالته وطرق عمل اللقاحات المختلفة للقضاء على فيروس كورونا مع استعراض لفعاليتهم وجرعاتهم من خلال نتائج آخر الدراسات الإكلينيكية التى تثبت أهمية التطعيم لإخراجنا من حالة تفشى المرض والقضاء على هذا الوباء.

وناقش المؤتمر الأسئلة الشائعة عن تطعيم كورونا، وصحح بعض المفاهيم الخاطئة التى قد تؤدى للعزوف أو التردد فى أخذ اللقاح، والتى قد ترجع إلى الأخبار الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة، وعلى أهمية التطعيم لمنع تفشي الفيروس، وحتى لا يصبح أكثر خطورة وأكثر تطورا خصوصا عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

حضر المؤتمر الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، والدكتور عادل خطاب أستاذ الامراض الصدرية بطب قصر العينى عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، والدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب عين شمس.

وشدد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية على سلامة وفعالية لقاحات كورونا مع الحرص والالتزام باتباع إجراءات الصحة والوقاية، وتشمل غسل اليدين، وارتداء الأقنعة، والمحافظة على التباعد، وتجنب التجمعات حتى يتلقى الجميع اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأشاد بحكمة القيادة السياسية وتأكيدها بأهمية التطعيم الإجبارى للحماية من كورونا للحد من تفشى الفيروس والقضاء على هذا الوباء.