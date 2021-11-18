البيئة تعلن إطلاق مبادرة "سفراء البيئة" بمدارس الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، إطلاق مبادرة "سفراء البيئة"، بمدارس محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين لنشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس.

وتهدف المبادرة إلى تنمية المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية لدى مجموعة من طلاب مدارس التعليم الأساسي، حيث يتم اختيار 20 طالبا من كل مدرسة، ليشكلوا نواة لنشر الوعي البيئي بمدارس محافظات الجمهورية.

وتتم المبادرة بعدد 8 مدارس ابتدائية وإعدادية في 4 إدارات تعليمية وهي الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية على أن تعمم المبادرة على باقي المحافظات ابتداءً من العام القادم.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تلك المبادرة تهدف إلى تشكيل أول نواة من طلاب المدارس لخلق جيل جديد من الطلاب يكونوا بمثابة سفراء للبيئة يدعون من حولهم (ذويهم - أصدقائهم) للحفاظ على البيئة ومواردها وينقلون لهم الخبرات المتنوعة التي سيكتسبونها من معلومات ومهارات واتجاهات بيئية متنوعة، مشيرة إلى حرص الوزارة خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة أخصائي التوعية بالوزارة ليكونوا على قدر عالٍ من التدريب وإظهار التوعية البيئية بشكل لائق يتناسب مع تحقيق الهدف من المبادرة الوطنية "اتحضر للأخضر" و خلق جيل واعٍ لديه من السلوكيات الإيجابية ما يجعله قادراً على مواجهة قضايا البيئة.

ونفذ فريق عمل التوعية البيئية بوزارة البيئة بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالبدء في تنفيذ البرنامج التوعوي المقترح بالمدارس المشاركة بالمبادرة، ويشمل البرنامج تنفيذ أنشطة متنوعة كالندوات التي تتناول القضايا البيئية ذات الأهمية المحلية والعالمية كقضايا تغير المناخ، والتنمية المستدامة والأخلاق البيئية وغيرها من الموضوعات، ويتم دعم الندوات بالأفلام البيئية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على تنفيذ ورش عمل فنية عن المخلفات وكيفية الاستفادة منها بجانب الأنشطة والألعاب التربوية البيئية.

​