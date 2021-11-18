الحكومة تكشف حقيقة انتشار مرض الحصبة بين الأطفال ​بمختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة الأنباء التي تشير إلى انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، والذي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل مصر.

وشددت على استمرار الدولة في إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

وفي سياق متصل، تستعد الوزارة لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن إطلاق جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، وتكون خلال أول 24 ساعة من عمر الطفل "تطعيم الأطفال الكبدي الفيروسي B، وكبدي رضع، وتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية، والتطعيم ضد الدرن BCG"، وعند بلوغ الطفل عمر شهرين تتمثل في تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس، وتطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي B والأنفلونزا البكتيرية، ثم تطعيم ضد شلل الأطفال في الشهر الرابع، والسادس، والتاسع، والتطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عند بلوغ 12 شهراً، والتطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا، عند بلوغ 18 شهراً.