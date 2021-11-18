أخبار مصر

كمين التجمع يحُبط هروب عصابة لسرقة مواد البناء من المواقع بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") أثناء استقلالهم سيارة "نقل" قيادة أحدهم مُحمل عليها 13 شدة حديد "مختلف الأحجام"- 85 مقص معدني).

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترف إثنين منهم بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات "محل عملهما" بأسلوب المغافلة واستعانا بالآخرين لنقل المسروقات المستولى عليها إلى أحد المخازن.

باستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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