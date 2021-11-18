"دهب بنُص التمن".. ضبط خادمة تُروج لبيع مشغولات ذهبية مسروقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات وبصحبتها آخر بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية بإحدى محال بيع المشغولات الذهبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهما (إحدى السيدات وشقيق زوجها)، وبحوزتهما (3 قطع مشغولات ذهبية- ساعة يد- هاتف محمول "مجهولين المصدر").

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفت الأولى بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) "بأسلوب المغافلة" إبان عملها كخادمة طرفها، وأقرت بقيامها بالاستعانة بالمتهم الثاني لمعاونتها في تصريف المسروقات مقابل تحصله على مبلغ مالي من قيمة البيع، وأيد المتهم الثاني بما جاء بأقوالها.

باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.