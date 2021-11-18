السيطرة على حريق بمحل في العمرانية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقًا شبَّ في أحد المحال التجارية بحي العمرانية غرب المحافظة.

محمد يوسف

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