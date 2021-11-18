إخماد حريق بمحل قبل امتداده إلى سلسلة تجارية شهيرة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقًا شبَّ في أحد المحال التجارية بحي بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة تتبعها ألسنة نيران من محل أمام مقهى.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد.

حاصرت القوات مصدر النيران ومنعت امتداده إلى سلسلة محلات التوحيد والنور أمام مقهى متفرع من شارع العشرين وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات.

نفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.