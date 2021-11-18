شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب المدارس يسجلون على موقع الصحة لتلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن طلاب المدارس بالمرحلة الثانوية بدأوا التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا، موضحة أن نسبة كبيرة سجلت وهناك تعليمات للمدارس بضرورة توعية الطلاب بأهمية التسجيل وتلقى لقاح كورونا.

وفتحت وزارة الصحة باب التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواليد من عام 2006 ليصبح متاحا للفئة العمرية من 15 عاما، بعد أن كان مسموحا به فقط من عمر 18 عاما.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.