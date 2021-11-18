شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: قافلة طبية لتطعيم العاملين والنقابات العامة بلقاح كورونا الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي على تنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص قافلة طبية للقيام بتطعيم كافة العاملين بالاتحاد العام ونقابات العامة وجميع المؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة له، بلقاح فيروس كورونا المستجد، داعيا كل من لم يتلقى اللقاح بتسجيل بيانته لدى إدارة الشؤون الإدارية بالاتحاد.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاته، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القافلة سوف تبدأ عملها من صباح يوم الاحد المقبل الموافق 21-11-2021 بقاعة كبار الزوار بالاتحاد العام، موضحا إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع سياسات الدولة نحو الوقاية من فيروس كورونا ،وحرصا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على سلامة وصحة جميع العاملين فيه.
وبدأت وزارة القوى العاملة بمتابعة حضور العاملين لديوان الوزارة بشهادة تلقي لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول غير متلقي اللقاح، فضلا عن متابعة القرار وتنفيذه علي مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بتقديم شهادة التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.
وناشدت الوزارة العاملين بها وبمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم، والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في البلاد.