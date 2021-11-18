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اتحاد العمال: قافلة طبية لتطعيم العاملين والنقابات العامة بلقاح كورونا الأحد

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القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي على تنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص قافلة طبية للقيام بتطعيم كافة العاملين بالاتحاد العام ونقابات العامة وجميع المؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة له، بلقاح ، داعيا كل من لم يتلقى اللقاح بتسجيل بيانته لدى إدارة الشؤون الإدارية بالاتحاد.

 

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاته، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القافلة سوف تبدأ عملها من صباح يوم الاحد المقبل الموافق 21-11-2021 بقاعة كبار الزوار بالاتحاد العام، موضحا إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع سياسات الدولة نحو الوقاية من فيروس كورونا ،وحرصا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على سلامة وصحة جميع العاملين فيه.

 

ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، تنفيذ  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750  لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وغيرها الحضور إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

 

وبدأت وزارة القوى العاملة بمتابعة حضور العاملين لديوان الوزارة بشهادة تلقي لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول غير متلقي اللقاح، فضلا عن متابعة القرار وتنفيذه علي مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بتقديم شهادة التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.  

 

وناشدت الوزارة العاملين بها وبمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ممن لم يحصلوا على   تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم، والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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