شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: قافلة طبية لتطعيم العاملين والنقابات العامة بلقاح كورونا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي على تنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص قافلة طبية للقيام بتطعيم كافة العاملين بالاتحاد العام ونقابات العامة وجميع المؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة له، بلقاح فيروس كورونا المستجد، داعيا كل من لم يتلقى اللقاح بتسجيل بيانته لدى إدارة الشؤون الإدارية بالاتحاد.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاته، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القافلة سوف تبدأ عملها من صباح يوم الاحد المقبل الموافق 21-11-2021 بقاعة كبار الزوار بالاتحاد العام، موضحا إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع سياسات الدولة نحو الوقاية من فيروس كورونا ،وحرصا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على سلامة وصحة جميع العاملين فيه.

ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وغيرها الحضور إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا .