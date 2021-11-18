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البابا تواضروس الثانى يستقبل عدد من الأساقفة بالمقر الباباوى بوادى النطرون

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهونكستر، شمال ألمانيا، حيث عرض على قداسته بعض أمور خدمته هناك.

واستقبل قداسته أيضا بالمقر الباباوى الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، الأنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، والنائب البابوي لإيبارشية أسوان، والأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا، حيث عرضوا على قداسته عدد من الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية.

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهى بكنيسة التجلى بمركز اللوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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