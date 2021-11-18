شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم على وظيفة "معلم بالحصة" والتخصصات المطلوبة بالجيزة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
1- اللغة العربية .
2- اللغة الانجليزية .
3-الرياضيات .
4- العلوم .
5- الدراسات الاجتماعية .
6- رياض الأطفال .
7 - معلم فصل .
الشروط :
- أن يكون حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى .
- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه .
- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .
- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى ( ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط )
- يتم بحث الموقف الامنى للمرشحين عن طريق المديرية .
- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز ال24 حصة أسبوعياً .
- يتم التقديم عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021.