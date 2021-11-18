شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم على وظيفة "معلم بالحصة" والتخصصات المطلوبة بالجيزة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، طلبات المعلمين الراغبين فى العمل بنظام الحصة، على موقع المديرية، طبقا للكتاب الدورى رقم 26 لسنه 2021 وذلك لعدد ( 7) تخصصات للمرحلتين "الابتدائية والاعدادية" وهم:

1- اللغة العربية .

2- اللغة الانجليزية .

3-الرياضيات .

4- العلوم .

5- الدراسات الاجتماعية .

6- رياض الأطفال .

7 - معلم فصل .

الشروط :

- أن يكون حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى .

- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه .

- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .

- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى ( ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط )

- يتم بحث الموقف الامنى للمرشحين عن طريق المديرية .

- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز ال24 حصة أسبوعياً .

- يتم التقديم عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021.