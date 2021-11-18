شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء 17 مدرسة متخصصة فى الطاقة الشمسية بـ11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التوسع في مدارس وفصول للطاقة الشمسية، موضحة أنه سيتم إنشاء 17 مدرسة متخصصة في الطاقة الشمسية بـ 11 محافظة، بالإضافة إلى 38 فصلاً لتعليم فنون وتكنولوجيا الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفني بأسوان، بجانب فصول لدراسة الطاقة الشمسية بـ 6 مدارس أخرى.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لمواكبة سوق العمل ونظم التعليم الفنى العالمية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث و الخمس بجميع النوعيات لتصبح 3 حصص أسبوعيا، وتوحيد الحصص في مدارس التعليم الفني المهني الفندقي لتصبح حصتان أسبوعيا اسوة بمدارس التعليم الفني المهني (الصناعي - الزراعي) وتوحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الإنجليزية بجميع مدارس التعليم الفني فى جميع التخصصات في صفوف النقل، وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي بحيث تكون النهائية الصغرى 50% من النهاية الكبرى.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أن ذلك يأتى فى إطار تعديل الخطط الدراسية للمواد الثقافية ومن بينها اللغة الإنجليزية بمدارس التعليم الفنى" صناعى وزراعى وتجارى وفندقى ومدارس التعليم المهنى المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية.