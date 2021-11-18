شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد اليوم المناطق المتضررة من السيول بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم بزيارة إلى محافظة أسوان لتفقد الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أيام، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لمعاينة تداعيات السيول.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الزيارة تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لاحتواء تداعيات أزمة السيول بمحافظة أسوان ودعم الأسر المتضررة.

ومن المقرر أن يجرى وزير التنمية المحلية، جولة ميدانية علي بعض الأماكن المتضررة وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقي، كما يعقد اجتماعا بمقر محافظة أسوان، مع اللواء أشرف عطية بحضور القائمين عَلِي عمليات الإغاثة و ممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة موقف توزيع المساعدات لمتضرري السيول وتوحيد جهود المجتمع المدني الحالية مع ما تقوم به الدولة بوزارتها المختلفة في هذا الشأن.

كما يختتم وزير التنمية المحلية زيارته للمحافظة بلقاء مع ممثلي أهالي المناطق المتضررة بحضور الأجهزة التنفيذية للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.