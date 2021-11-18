شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: حريصون على تجربة ديمقراطية بانتخابات الاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، الخميس، انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وتستقبل إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، الطلاب الراغبين في الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا، لمنع التكدسات الطلابية في وقت واحد، وتنظيم عملية دخول الطلاب إلى مقار سحب وتقديم الاستمارات.

واستعدت كليات جامعة القاهرة، لإجراء الانتخابات الطلابية، بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كافة الأطراف، ومنع الدخول بدون الكمامة، مع التشديد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد الدكتور الخشت، على أن الجامعة حريصة على إجراء الإنتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، واعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة في مشروعات التنمية والانتقال الى الجمهورية الجديدة، خاصة وأن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مشددا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أي خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية.

وأعلنت جامعة القاهرة عن شروط الترشيح للانتخابات الطلابية وهي: أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجد بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجد ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة إرهابية.

ومن المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.