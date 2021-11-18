شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج سيمنار المجمع المقدس اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الخميس المجمع المقدس المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جلسات السيمنار لليوم الثالث وذلك حتى يوم 19 نوفمبر الجارى، حيث يعقد سينمار "الناظر إلى أعلى" فى مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، حيث يناقش موضوع "التدبير الكنسى والتنمية"، ومن المقرر أن يفتتح أعمال السينمار البابا تواضروس الثانى.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الثالث للسيمينار بالقداس الإلهي، ثم عرض نتائج ورشتي اليوم السابق من مقرري المجموعات، ثم جلسة عن دور الأب الاسقف في تهديف الخدمة الكنسية، وجلسة عن الأب الأسقف وقيادة العمل التنموي في الإيبارشية والدير، ثم تطبيق التنمية عمليًا في 5 مجموعات عمل.

ويناقش السيمنار غدا الجمعة واليوم الأخير نتائج ورش عمل اليوم السابق من مقرري المجموعات، قبل أن تنعقد الجلسة الختامية للسيمينار بعرض للبابا تواضروس عن التوصيات الختامية.