أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس والجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد، لمصراوي، إن يومي الخميس والجمعة المقبلين، يشهدان سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري.

وأشارت "شاكر"، إلى أن يوم الخميس، يشهد ظهور شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريباً.

وتابعت: "كما يشهد يوم الجمعة، شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة".