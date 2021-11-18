شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحيى اليوم ذكرى رحيل البطريرك الـ41 للكرازة المرقسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى صلواتهم بالكنائس، اليوم الخميس، ذكرى وفاة البابا إسحاق، البطريرك الـ41 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يذكر كتاب السنكسار الذى يدون قصص القديسيين أنه فى مثل هذا اليوم من سنة 679 م رحل الأب القديس الأنبا إسحق بابا الإسكندرية الحادي والأربعون.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن البابا إسحاق

- ولد في البرلس من أبوين غنيين، رزقا به بعد زمان طويل من زواجهما

- ترهبن في دير أبو مقار بوادي النطرون على يد الأنبا زكريا الإيغومانس

- اختير كاتبا للبابا يوحنا وكاتما لأسراره قبل تجليسه على الكرسي البابوي

- أوصى البابا يوحنا الأقباط باختيار أسحق خلفًا له

- جلس على الكرسي البابوي في 3 يناير عام 690

- جدد في الكنائس القبطية ومنها كنيسة المرقسية بالإسكندرية وقلاية البطريركية

- ظل علي الكرسي البابوي سنتان و10 أشهر ويومان

- دفن فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية