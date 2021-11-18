شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة.

وأيد 90% من القراء مطالب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة، بينما عارض 10% من القراء مطالب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة.