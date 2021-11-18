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%90 من القراء يؤيدون زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة.

وأيد 90% من القراء مطالب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة، بينما عارض 10% من القراء مطالب زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة.

 


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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