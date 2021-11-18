شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستفيد بخدمة الإنترنت المجانى داخل محطة مصر برمسيس × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات بهدف توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس بجميع أرصفتها وساحاتها، ويقدم الخليج 365 فى 7 معلومات كيفية الاستفادة بهذه الخدمة خلال التقرير التالى:

1- هذه الخدمة تنطلق رسميا بدءا من أول ديسمبر المقبل.

2- مشروع توفير خدمه إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس يعتبر أحد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور.

3- الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الصورة العالمية لمحطة مصر وقطاع النقل بصفة عامة أمام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.

4- وزارة النقل أكدت أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تطوير خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعى إلى توفير الرفاهية لجمهور رواد محطة مصر برمسيس لتضاهي محطات القطارات العالمية.

5- الإنترنت سيكون مجانا طول الوقت.

6- للاستفادة بالخدمة يستلزم فتح الموبايل والواى فاى والبحث عن شبكها اسمها kmt WiFi واختيارها.

7- تظهر شبكة الدخول على الشبكة فيقوم الزائر باختيار كلمة التالى فيصبح يتمتع بخدمة الإنترنت المجانية.