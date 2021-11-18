شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحديث جميع بروتوكولات العلاج بمستشفيات هيئة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تحديث جميع برتوكولات العلاج التى يعالج بها المواطنون فى هيئة التأمين الصحى وفق المعايير العالمية، لافتا إلى أنه يبلغ عدد منتفعى التأمين الصحى الشامل 54 مليونا و500 ألف من موظفى الحكومة والقطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وطلاب المدارس والمواليد، والأرامل والمرأة المعيلة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تتم مراجعة الخدمات الطبية وبرتوكولات العلاج المحدثة بمختلف التخصصات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي، والخدمات الطبية المستحدثة لأول مرة بمستشفيات الهيئة مثل "زراعة الصمام الأورطى بواسطة القسطرة"، وخدمة "إصلاح تمدد الشريان الأورطى الباطنى باستخدام الدعامة المغطاة"، فضلاً عن التوسع فى خدمات جراحة المخ والأعصاب، وإنشاء منظومة متكاملة لتوفير الأجهزة التعويضية لمنتفعى التأمين الصحي.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعًا، الأحد الماضى، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات والعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن الخدمات (الوقائية، التشخيصية، العلاجية، التأهيلية) المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، والبالغ عددهم حوالى 54 مليونا و500 ألف من موظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وطلاب المدارس والمواليد، والأرامل والمرأة المعيلة.