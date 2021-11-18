شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة نظافة القاهرة تغير ملابس عمالها.. شوف الزى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة نظافة القاهرة تغيير زى عمال هيئة النظافة، ليظهر العامل بشكل لائق، حيث وافق اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، على تغيير الزى بعد معاينته وتوقيع عقد توريد مع الشركة المصنعة للزى الجديد، وذلك ضمن خطة الهيئة لتغيير شامل لمفهوم زي العاملين بكل مشتملاته لتنفيذ مهمة العامل على أكمل وجه والحفاظ على الصحة العامة والمهنية لعمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

ويتكون الزى الجديد من قميص وبنطلون "أحمر وأخضر اللون به ألوان فسفورية" وخوذة وجوانتى وحذاء خاص ونظارة لحماية العين، وكانت هيئة النظافة والتجميل تعتمد على الورش الإنتاجية للهيئة في تصنيع ملابس العمال.

وفى السياق تقوم الورش الإنتاجية بتركيب الأسوار الخارجية لمدخل عزبة خير الله بمصر القديمة بعد تصنيعه بالورش الإنتاجية بالدراسة والبدء في دهانه بعلم مصر، كما قامت الإدارة المركزية للنظافة قطاع الجنوبية برفع مخلفات البناء والهدم والرتش وتجريد الأتربة بكل أنحاء المنطقة المحيطة بعزبة خيرالله ومن أمام المقابر وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة.