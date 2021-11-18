نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء يكشف عن حجم حجوزات الفنادق في الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، عن نسب الإشغالات والحجوزات السياحية في فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس المرتقبة الشهر المقبل.

وقال نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، لمصراوي، إن نسب الإشغالات والحجوزات السياحية خلال احتفالات الكريسماس تتخطى حاجز الـ100% لتسجل 105% وليس هناك غرف خالية من الحجوزات، قائلا:"معندناش غرف فاضية عمومًا.. ولو عندنا فنادق فتحت جديد هتفول من دلوقتي ودي حاجة عظيمة".

وتابع:"في ظل التأثر بالعنصر البشري غير المدرب وخلافه، لكن يكفي ثقة السائح في مصر ومجيئه إلى مصر في ظل أزمة كورونا. وهذه الثقة في دولة بحجم مصر، يجعلها تتخطى الدول النامية وهو في حد ذاته فوق الممتاز".

وأشار إلى أن الجنسيات المتوقع زيارتها خلال الاحتفالات هم: الأمريكان والبرازيل والإسبان، والإنجليز، والروس، وكندا، واستراليا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وغيرها من الجنسيات الأخرى".

وتابع محيي: "فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر "مفولة"، خلال أعياد الكريسماس والجاي خير وأهم شئ نسد على الناس اللي جايلنا.. لأن كل الفنادق شغالة ومفيش فندق مفيهوش غرفة فاضية".

وأكد نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، أن العنصر البشري والعمالة المدربة هم أساس عودة السائح مرة أخرى، والخدمة المقدمة نفسها، كون السائح إنسان وليس ضيفا فقط".

ووجه "محيي"، رسالة إلى كافة العاملين في القطاع السياحي، قائلا:"تعاملوا مع السائح معاملة إنسانية وكأنه يزورك في بيتك وحاول أن تقدم له كل ما تمتلكه، عشان عند عودته يقول علينا بأن مصر ناس كرماء".

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