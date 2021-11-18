اليوم.. نظر دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، اليوم الخميس، دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة تلفزيونية بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها.

وكانت المحكمة الاقتصادية أحالت في وقت سابق الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية للاختصاص.

وقال المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، دفاع المدعية إن التأجيل لإدخال كاتب البرنامج الحالي عبدالله غلوش وشركة الإنتاج ماس كوم في الدعوى.

وذكرت المدعية في دعواها أنها قدمت فكرة برنامج للفنان رامز جلال وسجلتها في الشهر العقاري ثم تجاهلها مدير أعمال رامز لاحقا وفوجئت بتصوير البرنامج باسم كاتب آخر وهو عبدالله غلوش.

وتعد تلك الدعوى الثانية ضد رامز جلال، إذ سبق وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برفض الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك القناة من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج "رامز الرمضاني".