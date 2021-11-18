شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الجديد بالجزائر يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، سفير مصر الجديد لدى دولة الجزائر مختار جميل توفيق وريدة، الذي سلمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2021 ببعض التعينات في ديوان عام وزارة الخارجية وسفراء بالخارج والذى نشر بالجريدة الرسمية.

وتنص المادة 4 من القرار الجمهوري رقم 258 لسنة2021 على تعيين مختـار جميـل توفيـق وريدة - الوزير المفوض بديـوان عـام وزارة الخارجية ، مندوبـا فـوق العـادة وزيـرا مفوضا بلقب سـفير لدى حكومـة الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتتطابق وجهات النظر المصرية والجزائرية في العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي العديد من الأزمات الدولية من بينها الملف الليبي، حيث تتطابق رؤي البلدين في ضرورة الحفاظ على السيادة الليبية وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.

وبحسب السفير أيمن مشرفة، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أهمية مواصلة التنسيق "المصري-الجزائري" في مختلف القضايا باعتبارهما دولتان ذات ثقل عربي وأفريقي.