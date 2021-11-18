شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سابق لكلية الدعوة: النصوص معصومة ولكن يقع الخلط بسبب الجهل وسوء الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الاسلامية سابقا بجامعة الأزهر، إن العقائد الصحيحة هى المجمع عليها والتى جاءت فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ، وتعتمد على الإقناع بمخاطبة العقل والعاطفة فأدلّتها واضحة لا ريب فيها.

جاء ذلك خلال محاضرة( العقيدة الصحيحة فى مواجهة العقائد الفاسدة)، ضمن فعاليات سلسلة المحاضرات التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات بمقرها الرئيس بالقاهرة لتفنيد الفكر المتطرف .

وأوضح عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا، أن أصول العقيدة هى محل إجماع بين الأمم، وأشار إلى أن العقيدة الفاسدة هى أى اعتقاد أو سلوك منحرف مخالف للهدى الإسلامى القويم ، وسميت فاسدة لعدم انسجامها مع الفطرة السليمة والعقل الصحيح ، موضحاً أن أى عقيدة تخالف الإجماع أى ماجاء فى القرآن والسنة هى عقيدة فاسدة وباطله .

وفى الختام أكد الدكتور جمال فاروق، أن النصوص معصومة ولكن يقع الخطأ والتشدد وانتشار التطرف بسبب الخلط وسوء الفهم، ثم استعرض فضيلته عددا من الأمثلة للدلالة على العقيدة الصحيحة المثبته فى القرآن والسنة مقابل العقائد الفاسدة والتى انتشرت بسبب جهل الناس بأمور دينه ، التقليد الأعمى وتعطيل العقل،إتباع الظن والهوى.