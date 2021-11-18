شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة: مصر حققت إنجازات هائلة فى قطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة عن سعادته، لمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى منتدى الطاقة الأفريقى 2021، بلندن هذا الأسبوع، قائلا :"حققت مصر بعض الإنجازات الهائلة حقًا في قطاع الطاقة، حيث ضاعفت قدرتها من 24 جيجاوات في عام 2014 إلى 52 جيجاوات في عام 2021".

وقال السفير البريطانى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "من الرائع رؤية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في لندن هذا الأسبوع، منتدى الطاقة الأفريقي 2021، وتدعم المملكة المتحدة انتقال الطاقة في مصر، مما يساعد مصر على تحقيق استراتيجيتها الطموحة للطاقة المستدامة".



السفير البريطانى بالقاهرة



جاريث بايلى



منتدى الطاقة الإفريقى

جانب من منتدى الطاقة الإفريقى

ومن جهة أخرى، وجه السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، التهنئة لمصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27".

وقال بايلى - فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "مبروك لمصر على اختيارها لاستضافة COP27".

وأعرب السفير عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك بين القاهرة ولندن لمعالجة قضايا تغير المناخ.

وتستضيف شرم الشيخ رسميا مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 فى 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.