بعد مداهمة الـ 3 مقرات.. ضبط مالك مصنع لإنتاج أجهزة استقبال القنوات المشفرة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مالك شركة للاستيراد والتصدير، لإدارة مصنع لإنتاج وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات متطورة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة للاستيراد والتصدير - كائنة بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) بإدارة مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات متطورة بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات قيام المذكور بإدارة المصنع المشار إليه ومكتب ومقر إدارة ومركز للصيانة وخدمة العملاء، وقيامه بإنشاء موقع على الإنترنت وصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لأعماله غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والعام) وبالاشتراك مع مديريات أمن ( القاهرة – الجيزة - المنوفية ) تم استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، وأمكن ضبط ( مالك الشركة – مدير المكتب الإداري للشركة – مدير المصنع – مدير الدعم الفني)، وبتفتيش المقرات المشار إليها تم ضبط ("أجهزة استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع وملصقات مزورة تفيد كون الجهاز مستورد جيد الصنع" بإجمالي مضبوطات 663559 – مبالغ مالية من حصيلة بيع أجهزة الريسيفر الغير مصرح بتداولها بالأسواق) ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات للتربح المادي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.