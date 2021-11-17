"هربت مع عشيقها ومُطلقة".. تفاصيل واقعة منشور "بيع المخدرات" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنا بلاغا للأجهزة الأمنية بالجيزة باضطلاع (أحد الأشخاص) بالتردد على منطقة فيصل والهرم والطالبية بمحافظة الجيزة والاتجار بالمواد المخدرة مناشداً سرعة القبض عليه.

بالفحص تم تحديد صاحب الحساب (أحد الأشخاص ، مقيم بالمنيا) وأمكن تحديد الشخص المعني بما نُشر وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بالمنيا، له معلومات جنائية) ولم يتم التوصل بتردد المذكور على تلك المناطق وعدم وجود محل إقامه له بمحافظة الجيزة.

وباستدعاء صاحب الحساب المُشار إليه ومواجهته بما أسفر عنه الفحص قرر أنه في غضون شهر مايو 2021 تركت (زوجته) منزل الزوجية وسافرت إلى الجيزة رفقة (المشكو في حقه) لارتباطهما بعلاقة، وعقب ذلك قام بطلاقها غيابيا وادعى قيام الأخير بالاتجار في المواد المخدرة للنيل منه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.