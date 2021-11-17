بعد استغاثة على "فيس بوك".. ضبط المتهم بإطلاق نار في مشاجرة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر إحدى المجموعات على موقع "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تضمن استغاثة من انتشار الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء بشارع جرس خليل بمنطقة بهتيم بالقليوبية، زاعما قيام شخص خارج على القانون بحمل سلاح ناري فرد خرطوش وترويع أهالي المنطقة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل، ومبيض محارة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) بسبب خلافات الجيرة، وقيام الأول بإطلاق عيار ناري في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته، ولم يتلقى القسم ثمة بلاغات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأول، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وباستدعاء الثاني قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الأول قام على إثرها الأول بإحضار سلاح ناري (فرد خرطوش) وإطلاق عيار ناري في الهواء (دون حدوث إصابات) وتدخل الأهالي بالمنطقة وتم التصالح والتراضي فيما بينهما دون تحرير ثمة محاضر بهذا الشأن.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.