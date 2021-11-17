الجيزة: غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية بالقناطر والحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق عدد ٢ سنتر للدروس الخصوصية، يعملان بدون ترخيص بمركز ومدينة منشأة القناطر خلال جولة ميدانية لمحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية لما لها من أضرار على العملية التعليمية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمدينة الحوامدية بغلق وتشميع سنتر تعليمي يحمل اسم (VIP) عمارة الأربعين شقة بشارع متفرع من طريق مصر أسيوط وتم مصادرة محتوياته وايداعها بمخازن المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه وذلك بمتابعة من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.