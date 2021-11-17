شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا باخوميوس بالأقصر يحذر من شخص ينتحل صفة راهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر دير الأنبا باخوميوس الشايب، بالأقصر من التعامل مع شخص يحمل صفة راهب من رهبان الدير، باسم الأب أبانوب الشايب، ويقوم بالاتصال بكثير من الأشخاص، ويطلب منهم تبرعات نقدية وتحويلها على رقم بطاقته.

وحذر الدير من التعامل مع هذا الشخص، مؤكدا أنه غير مسئول عن أى أفعال يقوم بها لا من قريب أو من بعيد.

جدير بالذكر أن اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية كانت قد حذرت فى سبتمبر الماضى من شخص ينتحل صفة راهب ويتواصل مع كثيرين من الآباء الكهنة وأفراد الشعب بهذه الصفة المزيفة.

وذكرت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيان رسمي لها، أنه سبق وجاء إلى منطقة القديس مكاريوس السكندري فى وادي الريان، طلبًا للانضمام، ووجد الأنبا أبراَم مطران الفيوم والمسؤول عن المنطقة، أن حياة الرهبنة لا تناسبه فتم استبعاده ورفض طلبه.

وأوضحت الكنيسة، أنها نما إلى علمها أنه ينتحل الصفة وبعد التأكد أنه لم يترهب في أي دير آخر، وجب تحذير الجميع من التعامل معه، والتأكيد على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير مسؤولة عن أي نتائج قانونية أو مجتمعية لأفعاله أو تعاملاته.

ودعت الكنيسة في ختام بيانها هذا الشخص إلى العودة عن طرقه الخاطئة وتقديم توبة أمام الله والكنيسة حرصًا على أبديته.