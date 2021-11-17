شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يتحدث عن "الطمأنينة" فى عظته الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، وبُثَّت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وتحدث قداسة البابا في ثلاثة مبادئ هامة لحياة الطمأنينة، هي:

1- الثقة بأن كل الأشياء تعمل معًا للخير: وهو ما حدث مع داود النبي، راعوث الموآبية، يوسف الصديق، بولس الرسول، مار مرقس كاوز مصر.

2- الشكر: لكي تكون مطمئنًا قدم شكرًا متواصلًا، ورتِل في داخلك السبعة عطايا التي يعطيها الله لنا (لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا، إلى آخره..)

3- الأمانة في كل شئ: في كلامك ووعودك ومعاملاتك، وفي القليل الذي في يدك، وأمانتك في القليل ستُبارَك وسيعطيك الله أكثر وأكثر.

واختتم قداسته قائلًا: هذا الدرس، درس الرضا والكفاية هو أحد دروس الحكمة، وعندما تكتمل هذه الدروس ترسم لنا صورة الإنسان الناجح في حياته، ونتذكر دائمًا أن التقوى مع القناعة كنز عظيم، لأن تقوى الإنسان وحياة البر مع القناعة مع الرضا كنز يستمر في حياة الإنسان على الدوام.

وبدأ قداسة البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور 37 تحت عنوان "دروس في الحكمة"، ويعد موضوع اليوم هو الدرس الثاني عشر من دروس هذه السلسلة