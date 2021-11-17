شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمياه" تنظم ورشة عمل للتوعية بمشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصحى، ورشة عمل لإدارات التوعية بالشركات التابعة لوضع منهجية وخطط الأعمال المرحلية للمكون المجتمعى والتوعوى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى شملت صياغة رسائل التوعية لكل مرحلة من مراحل المبادرة.

واتفقت ورشة العمل على تحديد مجموعة من الرسائل التوعوية قبل وأثناء تنفيذ المشروعات لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها، مع ضرورة الحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل السليم مع شبكات الصرف الصحى.

وكرم الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، كلا من بهية عباس والسيدة سمية غطاس مديرا التوعية بشركتى الصرف الصحى بالإسكندرية والقاهرة، على جهودهما خلال الفترة الماضية لتطوير أداء إدارات التوعية، وتحديد أطر العمل العلمية لتكون دليلا لكافة العاملين بإدارات التوعية، جاء ذلك أثناء حضور مديرى إدارات التوعية بالشركة القابضة والشركات التابعة.