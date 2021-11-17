شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شارع ترعة عبد العال 2 بحى بولاق الدكرور بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حى بولاق الدكرور، بالجيزة، أعمال رصف لشارع ترعة عبد العال 2، حيث تم وضع طبقة الربط لشارع ترعة عبدالعال 2 فى المسافة من ترعة عبد العال 1 وشارع العشرين، ضمن خطة الحى الاستثمارية للعام الجارى، الخاصة برصف الطرق.

وفى السياق، أكد المهندس عبد الله نور، رئيس حى بولاق الدكرور بالجيزة، أن أجهزة الحى تمكنت من رصف عدد كبير من الشوارع ببلاط الانترلوك، بلغ عددها 720 شارع خلال عامين، مسيرا إلى أن الحى مستمر فى تطوير الشوارع ورصفها حتى يتم رصف كل شوارع بولاق بالكامل.

وأضاف رئيس حى بولاق الدكرور، لـ"الخليج 365"، أنه تم رصف 22 شارع ضمن الخطة الاستثمارية، وجارى رصف 2 شارع مشيرا إلى أن خطة التطوير الجارية فى بولاق لم تحدث على مدار السنوات الماضة ، مشيرا إلى أن جزء من خطة التطوير يتم تمويلها بشكل مشترك من صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية ومحافظة الجيزة، والهدف هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .