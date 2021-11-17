شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الزراعية: "الدلتا الجديدة" مشروع القرن والقرون المقبلة للإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مشروع الدلتا الجديدة، يسمى بمشروع الإنتاج الزراعى للقرن الحالى والقرون القادمة، موضحاً أن المشروع يستهدف زراعة 2,2 مليون فدان، على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة وفقاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:"المشروع أخذ وقت ومجهود كبير وتخطيط وفكر علماء متخصصين من أجل التوسع في المحاصيل الاستراتيجية".

وأضاف "الشحات"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى،عبر قناة "الحياة"، أن الدولة تعمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد وتأمين احتياجات المواطنين، وتابع:" متوقع بعد إتمام المشروع إضافة مليون طن قمح زيادة عن الإنتاج المحلى".

وأشار "الشحات"، إلى أن القطاع الخاص والشباب مشاركين في هذا المشروع المتكامل على المستوى الزراعى والصناعى، لافتاً إلى أن مشروع سيتستغل كل قيراط من مساحته التي تبلغ 2,2 مليون فدان من أجل تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل المختلفة،وتابع:"أي 23 ألف كيلو متر ما يعنى ان مساحته تقدر بمساحة 5 محافظات".