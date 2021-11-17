شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية مصر للطيران توقع عقدين جديدين مع شركة هندية وسودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مصر للطيران اليوم عقدين جديدين مع شركتين إحداهما هندية والأخرى سودانية ،جاء ذلك على هامش مشاركة الشركة الوطنية مصرللطيران فى فعاليات معرض دبي الدولى للطيران 2021.

من منطلق حرص شركات مصر للطيران علي توسعة قاعدة العملاء، شهد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع عقد تدريب بين كل من أكاديمية مصرللطيران للتدريب وشركة BIRDMAN AVIATION INDIA، وقام بالتوقيع الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، ومن الجانب الهندى Mridul Gujral رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية.

وقد أعرب رئيس الشركة الهندية عن سعادته بهذا العقد، وأكد أن هذا التعاون بين مصرللطيران وشركة BIRDMAN AVIATION INDIA هو امتداد لمصرللطيران بالهند حيث سيساعد علي زيادة حجم الأعمال من خلال التوسع في تدريب طياري الطرازات المختلفة ولن يكون قاصرا علي طراز بعينه، وأثني علي الخدمات المقدمة بالأكاديمية من حسن الاستقبال والمستوي المتميز للخدمات التدريبية المتنوعة .

يهدف العقد إلى الانتشار، وتقديم خدمات الأكاديمية للمتدربين الأفراد والشركات من السوق الهندى، من خلال تدريب الطيارين علي أجهزة الطيران التمثيلي لطرازات البوينج B737-800 والبوينج B777 والايرباص A320 .

وفي إطار التوسع في السوق الإفريقي ، قامت أكاديمية مصرللطيران للتدريب أيضا في معرض دبي للطيران بتوقيع عقد مع شركة تاركو السودانية للطيران، وقام بالتوقيع الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب والمهندس عزالدين احمد حسن مدير عام الصيانة بشركة تاركو السودانية .

وصرح المهندس عزالدين " أن اختيارنا للتعاقد مع أكاديمية مصرللطيران للتدريب لما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال بالإضافة إلي الروابط التاريخية بين البلدين في مجال الطيران المدني ".

وتهدف هذة الاتفاقية إلى تدريب أطقم الطيارين على طراز البوينج B737-800، وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية والمهندسين.