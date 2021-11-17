شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: قبل انتقال الحكومة.. العاصمة الإدارية الحلم الذى أصبح حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تقرير خاص عن العاصمة الإدارية، وكيف تحول الحلم إلى حقيقة، إضافة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر"، علاوة على تقرير عن كيف واجهت الحكومة أزمة السيول في أسوان.





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